ORSI: "La Roma non può buttare un campionato aspettando lo United" - FELICI: "Non si prepara una semifinale perdendole tutte"

La Roma ha fatto una partita davvero brutta, non può buttare un campionato aspettando il Manchester United (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Superlega? Voglio rispetto per la Roma e per la Lazio, non voglio che vengono calpestati i diritti di club che hanno 100 anni di storia. La Uefa fa bene a escludere Agnelli e gli altri da tutto, si facessero i tornei per ca**i loro! Hanno l’atteggiamento dei bambini che dicono “il pallone è mio, tu non giochi” (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

C’è ancora chi parla del ritiro di un mese a Riscone di Brunico, il calcio è diventata un’altra cosa. Sembra che qualcuno se ne accorga soltanto ora che nasce la Superlega. Roma? Così il campionato diventa penoso, un 7° posto no, a potenziali 7 punti dalla 6a… (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

A logica, l'accostamento che viene da fare per la panchina della Roma è Maurizio Sarri, per tutta una serie di motivi (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non parteciperà alla Superlega. Ieri c’è stata una telefonata tra i dirigenti giallorossi e il presidente dell’Uefa, hanno assicurato che non parteciperanno (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha mollato il campionato e questo è un errore abbastanza grave. Per due motivi. Il primo: non si prepara una semifinale di Europa League perdendole tutte; il secondo: arrivare almeno sesti per evitare la Conference League. Questi atteggiamenti non sono da grande squadra. Sono nettamente contrario alla Superlega, non per ragioni moralistiche, da anni il calcio si è consegnato al business, ma perché è un tornare indietro, un tagliare l’ultimo filo che ci legava al vecchio calcio (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)