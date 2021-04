Non era inclusa nei 12 club fondatori, non sarà a quanto pare nemmeno tra le squadre invitate. La Roma si chiama fuori dal progetto Superlega, annunciato nella notte da alcuni club europei (per l'Italia ci sono invece Juve, Inter e Milan).

Come riferisce l'emittente radiofonica ci sono stati contatti ieri sera con il presidente dell'Uefa Aleksandar Ceferin, nei quali il club giallorosso ha assicurato che non prenderà parte alla nuova competizione.

(Radio Radio)