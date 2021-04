I VOTI DEGLI ALTRI - Mayoral "ultimo ad arrendersi". Reynolds "acerbo e non pronto", Fazio "un disastro"

LAROMA24.IT - Dopo l'euforia, la capitolazione. La Roma incassa a Torino la nona sconfitta stagionale che di fatto è una pietra tombale sulle ambizioni di conquistare un posto in Champions. Dalle critiche del giorno dopo non è esente Fonseca (4,93), che ieri nel post partita si è assunto le sue responsabilità: "Quattro punti nelle ultime cinque di campionato: senza Europa League sarà fallimento" (Corriere della Sera).

L'unica gioia del mesto pomeriggio all'Olimpico Grande Torino è rappresentata da Borja Mayoral (6,5): "La porta la vede, non ci sono dubbi. È l'ultimo ad arrendersi" (Il Messaggero). Brutta la prova di Reynolds (4,64): "Si vede che è sicuramente un atleta, ma non è minimamente pronto per la Serie A. Ansaldi gli regala una lezione gratis. È un 2001 e il tempo è dalla suaparte, però c’è tanto da imparare" (Corriere della Sera). E ancora: "Merita fiducia e pazienza, ma al momento non è all'altezza" (Corriere dello Sport). Disastroso Fazio (4,36): "La palla che perde per il tris è il simbolo del suo declino" (Gazzetta dello Sport).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Romanista)

Mirante 5,14

Fazio 4,36

Cristante 5,71

Ibanez 5,36

Reynolds 4,64

Villar 5,21

Veretout 5,57

Bruno Peres 5,5

Pedro 5,29

Carles Perez 5,14

Borja Mayoral 6,5

Mkhitaryan 5,07

Diawara 4,57

Dzeko 6

Karsdorp 5,5

Pastore sv

Fonseca 4,93





IL MESSAGGERO

Mirante 4,5

Fazio 4

Cristante 5

Ibanez 5,5

Reynolds 4

Villar 5

Veretout 5,5

Bruno Peres 5,5

Pedro 6

Carles Perez 5,5

Borja Mayoral 7

Mkhitaryan 5

Diawara 4

Dzeko sv

Karsdorp sv

Pastore sv

Fonseca 5





CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 5,5

Fazio 4,5

Cristante 6

Ibanez 5,5

Reynolds 5

Villar 5

Veretout 6

Bruno Peres 6

Pedro 5,5

Carles Perez 5,5

Borja Mayoral 6,5

Mkhitaryan 5

Diawara 5

Dzeko sv

Karsdorp sv

Pastore sv

Fonseca 5,5





GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 6

Fazio 4,5

Cristante 6

Ibanez 5

Reynolds 5

Villar 5

Veretout 5,5

Bruno Peres 6

Pedro 5,5

Carles Perez 5

Borja Mayoral 6,5

Mkhitaryan 5,5

Diawara 5

Dzeko 6

Karsdorp sv

Pastore sv

Fonseca 5





IL TEMPO Mirante 5

Fazio 5

Cristante 6

Ibanez 5,5

Reynolds 4,5

Villar 5,5

Veretout 5,5

Bruno Peres 5

Pedro 5

Carles Perez 5

Borja Mayoral 6,5 Pedro 5Carles Perez 5Borja Mayoral 6,5 Mkhitaryan 5

Diawara 4,5

Dzeko 6

Karsdorp 5,5

Pastore sv

Fonseca 5 Karsdorp 5,5Pastore svFonseca 5

CORRIERE DELLA SERA

Mirante 5

Fazio 4

Cristante 6

Ibanez 5

Reynolds 4

Villar 5

Veretout 5,5

Bruno Peres 6

Pedro 5

Carles Perez 5

Borja Mayoral 7

Mkhitaryan 5

Diawara 5

Dzeko sv

Karsdorp sv

Pastore sv

Fonseca 4





LA REPUBBLICA

Mirante 5

Fazio 4,5

Cristante 6

Ibanez 5,5

Reynolds 5

Villar 5,5

Veretout 5,5

Bruno Peres 5

Pedro 5

Carles Perez 5,5

Borja Mayoral 6

Mkhitaryan 5

Diawara 4

Dzeko sv

Karsdorp sv

Pastore sv

Fonseca 5





IL ROMANISTA

Mirante 5

Fazio 4

Cristante 5

Ibanez 5,5

Reynolds 5

Villar 5,5

Veretout 5,5

Bruno Peres 5

Pedro 5

Carles Perez 4,5

Borja Mayoral 6

Mkhitaryan 5

Diawara 4,5

Dzeko 6

Karsdorp sv

Pastore sv

Fonseca 5