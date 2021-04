Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni ricevute nell’ultimo turno di Serie A. Per quanto riguarda la Roma un turno di squalifica per Amadou Diawara, fermato per un turno dopo l’espulsione rimediata nella gara di ieri con il Torino. Restano in diffida Mancini e Veretout.

