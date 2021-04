Lega Serie A, iniziata l'assemblea straordinaria: presenti anche i rappresentanti delle 3 big della Superlega

Come da programma, ha avuto inizio l'assemblea straordinaria di Lega fissata per oggi pomeriggio. Come riferisce sul proprio account Twitter Nicolò Schira, de La Gazzetta dello Sport, sono presenti alla riunione i rappresentanti di tutti i 20 club di Serie A, compresi quelli di Inter, Milan e Juventus, società finite nell'occhio del ciclone dopo la notizia della creazione di una Superlega.

Iniziata l’assemblea straordinaria della Lega di #SerieA: presenti tutti e 20 i club. Ci sono anche le 3 big della #SuperLega, ovvero #Juventus, #ACMilan e #Inter. Seduta aperta — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2021