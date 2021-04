La delusione di Fonseca: «Senza giocatori succede questo»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Fonseca non si nasconde dopo la brutta sconfitta di Torino. A fine partita tecnico giallorosso riconosce le sue colpe ed ammette come la lotta per il quarto posto sia quasi sicuramente compromessa: «Devo assumermi le mie responsabilità. In Serie A abbiamo sbagliato tanto. Se la squadra è già con la testa all'Europa League credo che avremmo dovuto pensare di più al campionato. Adesso arrivare in Champions è difficile, anche se la matematica ancora non ci condanna».

Il tecnico ricorda anche i tanti infortuni che hanno colpito i giallorossi: «Abbiamo problemi con terzini e difensori, ci sono poche possibilità. Non ho avuto Calafiori che era stanco, anche Mancini ha giocato tutte le partite. Quando non si hanno giocatori poi succede questo».

Duro anche Borja Mayoral, autore del suo quindicesimo gol stagionale: «Abbiamo giocato tante partite nell'ultimo periodo, è difficile così ma non ci sono scuse. Potevamo fare molto di più, nel primo tempo le occasioni sono state veramente tante ma non abbiamo segnato».