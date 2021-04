Sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo il fischietto di Roma-Atalanta, in programma giovedì alle 18:30. In stagione bilancio positivo per i giallorossi, diretti da Calvarese nei successi di Bologna (1-5) e Firenze (1-2). Con Calvarese il bilancio complessivo della Roma tra campionato e Coppa Italia è di 13 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

LR24