Buio a Torino, addio al quarto posto. Ora i bilanci

Con in testa la semifinale di Europa League, la Roma fallisce a Torino. Il 3-1 di ieri è uno stop pesante, che inchioda una squadra atipica per il tanto turnover (otto giocatori diversi rispetto all’Ajax), alla settima posizione in campionato, con le ultime sette gare stagionali che rischiano di diventare un’agonia.

Mosse per la prossima stagione: Borja Mayoral potrebbe essere riscattato nel prossimo mercato, senza attendere un’altra stagione. Ieri ha realizzato il suo ottavo centro in campionato, che vuol dire quindicesimo centro stagionale: uno score importante, che soddisfa i vertici di Trigoria. Tenere lui, arrivare ad una separazione consensuale con Dzeko e investire su un altro centravanti di livello: queste le intenzioni del general manager Pinto.

Si tenterà di cedere l’ultra trentenne Pedro, in evidente fase involutiva. Arrivato a parametro zero, lo spagnolo ha altri due anni di contratto, ma si proverà a darlo via, magari in Qatar. Gli unici “vecchietti” che la nuova gestione vuole tenere, sono Smalling e Mkhitaryan, che però non ha ancora sciolto le riserve in merito alla sua permanenza. Via Fazio - andato molto male a Torino - Juan Jesus (in scadenza), Pastore, Mirante (in scadenza) e Santon

