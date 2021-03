Trigoria, ancora lavoro individuale per Smalling. L'agente di Veretout: "Non andrà mai al Napoli". Sarri rifiuta tutte le proposte dall'estero: aspetterebbe la Roma

La Roma torna in campo a Trigoria per preparare la gara di sabato alle 15 contro il Sassuolo di De Zerbi. Il tecnico Fonseca ha dovuto fare ancora a meno di Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo, che hanno lavorato individualmente, mentre Cristante e Kumbulla hanno svolto terapie e lavoro personalizzato. Intanto arrivano anche notizie dal mercato dove l'agente di Veretout sembra voler blindare il francese in maglia giallorossa: "Fonseca al Napoli con Veretout? Il ragazzo a Napoli non verrà mai, rimarrà alla Roma ed è giusto che rimanga lì perché se è diventato un giocatore importante lo deve anche al club. Su Fonseca non lo escludo ma non ci credo. Il candidato principale secondo me è Juric". In entrata invece si valuta il nome di Unai Nunez, difensore centrale dell'Athletic Bilbao, con cui ha un contratto fino a giugno 2025.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - NUOVO STADIO NEL 2026. REVOCA E PROPOSTE: FRIEDKIN ACCELERA

CORSPORT - ZANIOLO, C'È UN'INCOGNITA SUL RITORNO. IL DERBY PUÒ ALLUNGARE I TEMPI

CORONAVIRUS, JUAN JESUS NEGATIVO: "FINALMENTE POSSO TORNARE A FARE QUELLO CHE AMO"

VILLAR: "ATLETICO MADRID? L'INTERESSE FA PIACERE MA A ROMA STA ANDANDO IN MODO INCREDIBILE"

GAZZETTA.IT - SARRI, NO A TUTTE LE PROPOSTE DALL'ESTERO. ECCO PERCHÉ APPREZZA LA ROMA

TRIGORIA: INDIVIDUALE PER SMALLING, VERETOUT, MKHITARYAN E ZANIOLO. TERAPIE E PERSONALIZZATO PER CRISTANTE E KUMBULLA (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA, AG. VERETOUT: "NON ANDRÀ MAI AL NAPOLI"

VIDEO - ALLENAMENTO PER ZANIOLO ANCHE A CASA

CALCIOMERCATO ROMA: IN DIFESA IDEA UNAI NUNEZ DELL'ATHLETIC BILBAO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24