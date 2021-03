Instagram, Juan Jesus negativo al Coronavirus: "Finalmente posso tornare a fare quello che amo" (FOTO)

Buone notizie per Juan Jesus, che torna ad essere negativo al tampone per il Coronavirus. Il difensore brasiliano della Roma lo ha annunciato sui social. Queste le sue parole:

"E finalmente sono negativo!!!! Vorrei ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini anche solo con un messaggio per sapere come va. Non è stato un periodo semplice né rapido. Io e la mia famiglia, tutti uniti, lo abbiamo affrontato con fiducia e pazienza ascoltando sempre le indicazioni dei dottori (grazie!!!). Un’immagine che non scorderò di questo maledetto virus è quella del mio piccolo Dudù che proprio nel giorno del suo compleanno risulta positivo al Covid ma gioca e sorride ignaro della battaglia che il suo corpicino stava conducendo. Per fortuna è andato tutto bene. Ora posso finalmente tornare a fare quel che amo. JJWOLF IS BACK! Grazie ancora a tutti".