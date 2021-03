Zaniolo, c'è un'incognita sul ritorno. Il derby può allungare i tempi

Nicolò Zaniolo non ce la fa davvero più, scalpita e spinger per poter tornare di nuovo ad allenarsi regolarmente per poter scendere in campo (...) Il classe '99 ha ancora due step da superare e si traducono in almeno quindici giorni di lavoro. In questa settimana il ventunenne continuerà a lavorare individualmente tra campo e palestra, poi dalla prossima settimana si aggregherà con la Primavera senza però prendere parte alla gara del 10 aprile contro la Fiorentina. (...) Il 17 aprile la Roma volerà poi a Bergamo per giocare contro l’Atalanta, ed è molto difficile che Nicolò possa scendere in campo in una partita così delicata. Appuntamento allora alla settimana successiva? Non è detto. Perché il calendario del campionato Primavera in qualche modo si è messo contro di lui: il 24 aprile infatti la Roma giocherà in casa contro la Lazio, e anche qui il ritorno in campo in una partita così sentita potrebbe essere rischioso. (...) Dal 19 aprile in poi ogni giorno potrebbe essere quello buono per vederlo di nuovo allenarsi con Dzeko e compagni, per poi sperare nella convocazione o contro il Cagliari (25 aprile) oppure all’Olimpico contro la Sampdoria (2 maggio). (...)

(corrieredellosport.it)

