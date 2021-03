PRUZZO: "Complicato per la Roma arrivare in Champions, anche attraverso l'Europa League" - CIARDI: "Questa rosa ha bisogno di alternative"

Terminata la sosta, la Roma entra nella fase cruciale della stagione. Tra la corsa al quarto posto e il quarto di finale di Europa League, i giallorossi sono attesi da un finale di fuoco. "Battere l'Ajax non sarà semplice, anche se la partita con gli olandesi sarebbe giocabile. Così come sarebbe giocabile quella con lo United. Bisogna vedere come ci arriva la Roma e dalla forma dei singoli. Ad ogni modo per me è complicato che i giallorossi si qualifichino alla prossima Champions League, sia attraverso il campionato che vincendo l'Europa League", il pensiero di Roberto Pruzzo.

Augusto Ciardi si concentra invece sugli investimenti futuri: "La Roma sicuramente necessita di un portiere e un attaccante, ma la struttura di una squadra titolare c'è, servono delle alternative perchè quando si fa male Veretout e entra Diawara la differenza si vede. "

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Vista la difesa della Roma degli ultimi tempi, è possibile che Fazio e Mancini contro il Sassuolo facciano meglio degli ultimi che hanno giocato. Il Sassuolo gioca con Raspadori lì davanti, non hanno attaccanti senza Berardi e Caputo... Arrivare in Champions vincendo l'Europa League? Più facile che i giallorossi centrino il quarto posto (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ormai è scoperta: vuole centrare la Champions vincendo l'Europa League (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Qualificarsi in Champions attraverso il campionato, per la Roma, è ancora più difficile di quanto non dica la classifica: i giallorossi hanno lo svantaggio di aver perso gli scontri diretti. Ajax ed eventualmente United? Poteva andar peggio ma poteva andare anche meglio: le probabilità che gli uomini di Fonseca centrino la Champions attraverso il campionato sono le stesse che lo facciano con la vittoria dell'Europa League (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Battere l'Ajax non sarà semplice, anche se la partita con gli olandesi sarebbe giocabile. Così come sarebbe giocabile quella con lo United. Bisogna vedere come ci arriva la Roma e dalla forma dei singoli. Ad ogni modo per me è complicato che i giallorossi si qualifichino alla prossima Champions League, sia attraverso il campionato che vincendo l'Europa League (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma sicuramente necessita di un portiere e un attaccante, ma la struttura di una squadra titolare c'è, servono delle alternative perché quando si fa male Veretout e entra Diawara la differenza si vede (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)