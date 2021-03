VILLAR: "Fa piacere l'interesse dell'Atletico Madrid, ma a Roma sta andando in maniera incredibile sia a livello personale che sportivo"

ONDA CERO - Gonzalo Villar, impegnato in questi giorni con la nazionale spagnola Under 21, ha rilasciato un'intervista al programma "El Transitor". Queste le sua parole: "A Roma mi hanno mostrato un progetto molto ambizioso e si sono fidati di me come calciatore. In Spagna non mi era stato presentato alcun progetto al livello di quello della Roma, per questo ho scelto di andare in Italia. Non ho avuto modo di esordire in Liga e in Italia ho iniziato ora a farmi conoscere, capisco che in Spagna ci siano persone che non sanno nemmeno chi sono."

Sull'ineteresse dell'Atletico Madrid...

"È sempre un piacere sapere dell’interesse di una squadra simile ma a Roma sta andando tutto in maniera incredibile, sia a livello personale che sportivo"

