Calciomercato Roma: in difesa idea Unai Nunez dell'Athletic Bilbao

Nuovo nome per la difesa: si tratta di Unai Nunez, spagnolo classe 1997 in forza all'Athletic Bilbao, con cui ha un contratto fino a giugno 2025. Il difensore centrale ha firmato il rinnovo lo scorso novembre, eliminando anche la clausola rescissoria da 30 milioni di euro, e in estate potrebbe decidere di fare il grande salto.

In Italia Unai Nunez, stando alle indiscrezioni del sito di calciomercato, può diventare un'idea per la Roma di Tiago Pinto o per il Milan in caso di mancata permanenza di Tomori o Romagnoli.

(tuttomercatoweb.com)

