Calciomercato Roma, ag. Veretout: "Jordan non andrà mai al Napoli, rimarrà in giallorosso"

RADIO MARTE - Alla trasmissione "Si gonfia la rete" in onda sull'emittente radiofonica è intervenuto l'agente di Jordan Veretout (e Hysaj tra gli altri), Mario Giuffredi, che ha parlato anche del futuro del centrocampista giallorosso: "Fonseca al Napoli con Veretout? Il ragazzo a Napoli non verrà mai, rimarrà alla Roma ed è giusto che rimanga lì perché se è diventato un giocatore importante lo deve anche al club. Su Fonseca non lo escludo ma non ci credo. Il candidato principale secondo me è Juric".