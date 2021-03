Calciomercato Roma: anche Milan e Lazio su Hysaj. L'agente: "Al 99% andrà via dal Napoli"

Sembra destinata a chiudersi l'avventura di Elseid Hysaj con la maglia del Napoli: il terzino albanese ha il contratto in scadenza con il club azzurro il prossimo 30 giugno. Stando alle indiscrezioni, il futuro di Hysaj potrebbe essere ancora in Serie A: oltre alla Roma, a cui è stato accostato a più riprese, anche Milan e Lazio starebbero pensando al classe '94 come rinforzo per la prossima stagione.

(Sportmediaset)

Ai microfoni dell'emittente radiofonica nel corso del programma "Si gonfia la rete" è intervenuto l'agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ed ha commentato il futuro dell'albanese: "Si appresta a finire il campionato in maniera dignitosa. Straordinario? Non sta a me dirlo, finirà il campionato da professionista, come ho sempre detto al 99% sarà altrove, può essere in Italia come all’estero. Lo prenderebbero tutti, abbiamo avuto tantissime telefonate per chiedere informazioni, già da dicembre. Il futuro dirà se arriverà uno più bravo o se qualcuno si mangerà le mani".

(Radio Marte)