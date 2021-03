Trigoria: lavoro individuale per Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo. Terapie e personalizzato per Cristante e Kumbulla (FOTO)

Secondo giorno di lavoro a Trigoria in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo. Seduta a ranghi ridotti per Paulo Fonseca in attesa di riavere tutti i Nazionale. Come ieri, hanno lavorato ancora individualmente gli infortunati Smalling, Veretout, Mkhitaryan, a cui si è aggiunto Zaniolo. Solo terapie e un lavoro personalizzato per Cristante e Kumbulla.