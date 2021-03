VIDEO - Zaniolo no stop: allenamento anche a casa

Prosegue il percorso di recupero di Nicolò Zaniolo dall'infortunio al ginocchio sinistro. Il giallorosso, dopo la seduta individuale svolta al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, si è allenato anche a casa, come documentato con un video su Instagram. Il classe '99 scalpita per tornare in campo e, secondo il programma di recupero, dalla prossima settimana comincerà ad allenarsi con la Primavera di Alberto De Rossi.