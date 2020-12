Domani la ripresa degli allenamenti a Trigoria. Lesione di primo grado per Spinazzola e Mirante. Mercato, in salita la pista El Shaarawy

La Roma si prepara a tornare in campo domani alle 15 a Trigoria per mettere alle spalle le festività natalizie e iniziare a preparare la gara del 3 gennaio 2021 contro la Sampdoria. Quattro giallorossi però si sono presentati già oggi al centro tecnico Fulvio Bernardini per svolgere le terapie e recuperare dai rispettivi infortuni. Questi sono Mirante e Spinazzola, per i quali è stata confermata la lesione di primo grado ai flessori e non saranno disponibili per la partita contro la squadra di Ranieri, Zaniolo e Pastore.

Argomento centrale di queste giornate però è il calciomercato, che ricomincerà ufficialmente a partire dal prossimo 4 gennaio 2021. I giallorossi devono rafforzare la rosa se vogliono arrivare in fondo all'Europa League e conquistare uno dei primo quattro posti in Serie A. Per questo la priorità sembra essere quella di un attaccante. Il più ambito sembra essere quello di El Shaarawy, anche se lo Shangai, squadra che ne detiene il cartellino, non sembra intenzionata a lasciarlo partire in prestito gratuito.

