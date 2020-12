Trigoria: lesioni di primo grado ai flessori per Mirante e Spinazzola. Out contro la Samp

Brutte notizie per quanto riguarda le situazioni relative a Leonardo Spinazzola e Antonio Mirante. I due dovranno fare i conti con una lesione di primo grado - gamba sinistra per il primo, destra per il secondo - e non potranno ovviamente essere presenti in occasione del match della Roma fissato per domenica prossima contro la Sampdoria.

L'estremo difensore ha dovuto lasciare il campo nel corso dell'ultimo match di campionato, quello vinto contro il Cagliari, mentre il laterale è fuori dalla sfida contro l'Atalanta.