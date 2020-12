ROMAN YAREMCHUK: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT - Attaccante cercasi. Per gennaio il rinforzo per l'attacco è una delle priorità per la Roma. Aspettando l'arrivo di Tiago Pinto, a Trigoria si iniziano a pianificare le prime mosse per la finestra invernale di mercato. Tra i possibili obiettivi c'è una vecchia conoscenza. Si tratta di Roman Yaremchuk, attaccante classe '95 del Gent e della nazionale ucraina.

CARRIERA - Il nome non è certo nuovo a Paulo Fonseca, pure se in Ucraina, ai tempi dello Shakhtar, il tecnico portoghese avrà avuto poche occasioni per vederlo. Cresciuto nelle giovanili del Karpaty Lviv e poi passato nel vivaio della Dinamo Kiev, l'esordio tra i professionisti è arrivato solo 4 anni fa. E nel complesso nel campionato ucraino si è visto poco: solo 9 presenze nell'anno del suo debutto, poi nel 2015-16 il passaggio in prestito all'Oleksandrija, con cui ha debuttato anche in Europa League. Buon impatto, che non è passato inosservato al Gent, che nell'estate del 2017 sborsò 2 milioni per averlo. Da allora è un punto fermo della formazione belga

NUMERI - Come caratteristiche tecniche, Yaremchuk è una prima punta di ruolo, anche se in carriera ha giocato più volte anche come esterno, sia a destra che a sinistra. Più un'alternativa a Dzeko, dunque, che a Pedro o Mkhitaryan: profilo ben diverso da El Shaarawy o Bernard, altri due nomi che circolano in queste ore. Fisico (191 cm d'altezza), velocità e senso della posizione sono le sue migliori qualità. Che a Gand hanno certamente apprezzato. Parlando i numeri: 49 gol in 131 presenze complessive con la formazione belga. Quest'anno è già a quota 9 in campionato, nonostante sia stato fermo a novembre per qualche settimane causa positività al Covid-19.

MERCATO - L'anno scorso non c'era contro la Roma nei sedicesimi di Europa League, messo fuori gioco da un infortunio (fu operato al tendine d'achille). Ma con i giallorossi un incrocio c'è già stato nell'estate 2019. Era tra gli obiettivi dell'allora ds Petrachi, il Gent però respinse con decisione gli assalti del club capitolino. Ora è tornato tra gli obiettivi della Roma. Nel frattempo la sua valutazione è cresciuta di molto e la concorrenza si è fatta più agguerrita, visto che nelle scorse settimane è stato segnalato l'interesse di Sporting Lisbona e Galatasaray. Senza contare che negli ultimi anni il Gent si è rivelato una bottega cara per i suoi migliori giocatori: in estate hanno incassato 30 milioni di euro per la stellina Johnatan David, passato al Lille. La valutazione attuale di Yaremchuk non è della stessa portata, anche se resta comunque elevata: 11 milioni di euro. Senza contare che il Gent punterà sul campionato per riscattare la clamorosa uscita di scena dall'Europa League (girone chiuso all'ultimo posto con 0 punti). Un campionato che ora guida al primo posto, con vantaggio minimo sulle dirette concorrenti. Dato non da poco che potrebbe incidere su un eventuale trattativa.

LR24