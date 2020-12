La Roma va a caccia di gol: idee El Shaarawy e Yaremchuk

La famiglia Friedkin è pronta a valutare eventuali occasioni sul mercato per rinforzare la Roma. Ufficiosamente, intanto, sono partiti alcuni avvisi ai naviganti: sarà Tiago Pinto, prossimo dirigente giallorosso, a segnalare e a trattare i calciatori, anche se Dan (e forse soprattutto) Ryan Friedkin avranno naturalmente l’ultima parola.

Fonseca gradirebbe avere un attaccante in più e il club è pronto ad accontentarlo, a condizione di mandare in prestito Carles Perez. Almeno tre le possibili soluzioni: in primis il ritorno di El Shaarawy. Poi il possibile blitz in Belgio per avere Roman Yaremchuk, 25 anni, ex Dinamo Kiev (e quindi ben conosciuto da Fonseca) e ora al Gent, con il contratto in scadenza nel 2023. L'ultima ipotesi è il brasiliano Bernard, 28 anni, dell’Everton, col contratto in scadenza nel 2022, e che è stato già agli ordini dell’allenatore portoghese allo Shakhtar Donetsk.

El Shaarawy tornerebbe di corsa in giallorosso, dando ovviamente la disponibilità ad avere un ingaggio «normale» (circa 2,5-3 milioni a stagione) a fronte dei circa 16 che gli ha garantito lo Shanghai. La Roma per averlo, però, vorrebbe solo la formula del prestito, con eventuale riscatto da discutere a giugno. Modalità analoghe, tra l’altro, le riserverebbe sia per Yaremchuk che per Bernard, anche se il Gent e l’Everton non vogliono meno di una dozzina di milioni per una cessione. Tra gli obiettivi estivi, oltre a Milik (che sarà svincolato dal Napoli), c’è anche Scamacca, ma il Sassuolo non vuole privarsene se non a cifre assai alte.

(Gasport)