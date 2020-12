Il nome di Stephan El Shaarawy continua ad orbitare nel mercato giallorosso. Secondo i bookmakers il suo futuro sarà di nuovo nella Capitale, ma come riporta l'emittente satellitare la trattativa non è semplice. La Roma infatti vorrebbe prenderlo fino a giugno in prestito secco, una formula che non convince lo Shanghai Shenua, che invece vorrebbe monetizzare dalla sua partenza. La trattativa si preannuncia lunga e tortuosa.

(Sky Sport)