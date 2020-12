Pastore rifiuta di partire a gennaio

Javier Pastore punta i piedi e intende restare alla Roma. Il club ha provato a sondare il terreno per ottenere la disponibilità dell'argentino a lasciare la capitale (e liberarsi così dell’ingaggio di 4,5 milioni): tentativo respinto. In primis perché, come accaduto in estate, non ha offerte se non da mete esotiche (MIs e Qatar). Ma soprattutto perché è convinto (questo filtra dal suo entourage) di poter tornare nei prossimi giorni ad allenarsi a Trigoria ed essere così a disposizione di Fonseca per la seconda parte della stagione.

(Il Messaggero)