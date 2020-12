Trigoria: già al lavoro Mirante, Spinazzola, Zaniolo e Pastore. Domani alle 15 la ripresa per il resto del gruppo

Giornata di lavoro a Trigoria per Leonardo Spinazzola, Antonio Mirante, Nicolò Zaniolo e Javier Pastore, che anticipano di un giorno la ripresa degli allenamenti per accelerare il recupero dai rispettivi infortuni - lesione di primo grado al flessore sia per il portiere che per il laterale di sinistra -. Resta fissato per domani l'appuntamento per tutti gli altri giocatori giallorossi, che si riuniranno sui campi del 'Fulvio Bernardini' alle 15, pronti a rispondere agli ordini del tecnico Paulo Fonseca.