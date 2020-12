ORSI: "Fossi Fonseca andrei via a fine stagione" - AGRESTI: "Chiedergli la Champions è eccessivo"

La pausa natalizia si avvicina alla fine per i calciatori della Roma, che domani torneranno a Trigoria per cominciare a preparare la sfida di domenica contro la Samp. Nel frattempo, sulle frequenze radiofoniche romane le discussioni si incentrano sulla posizione di Paulo Fonseca. "Se perdi tutti gli scontri diretti è difficile arrivare in Champions", avverte Guido D'Ubaldo, mentre per Roberto Pruzzo "non si capisce se gli americani hanno intenzione di rinnovare o di cambiare" il tecnico.

Spazio anche al mercato: "El Shaarawy è ancora un giocatore importante", l'opinione di Furio Focolari.

Fonseca ora è terzo, è in piena corsa per la Champions, le partite “facili” le vince tutte: così in Champions ci arrivi. El Shaarawy? È ancora un giocatore importante, se si riesce a prendere in un certo modo allora va preso. Sono meno d’accordo su Hysaj, la Roma non dovrebbe prendere gli scarti degli altri (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Fonseca? Se perdi tutti gli scontri diretti è difficile arrivare in Champions. Scamacca casomai è un obiettivo per l’anno prossimo, detto questo farebbe carte false per tornare alla Roma. Forse meno complesso il ritorno di El Shaarawy, ma devono verificarsi due condizioni: deve arrivare gratis e deve uscire Carles Perez (GUIDO D’UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è una squadra da quarto posto? Mi sembra che l’obiettivo fissato sia superiore alle sue potenzialità. Credo che se arriva quarto Fonseca va oltre le possibilità tecniche che ha. Ho la sensazione che chiedere la Champions a Fonseca sia un passo eccessivo, si pretende troppo. Come chiedere lo scudetto a Gattuso, il confronto è lo stesso. La Roma avrà anche il terzo monte ingaggi della Serie A, ma non è mica colpa di Fonseca se pagano Pastore 4 milioni l’anno… (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ho l’impressione che nessuno si fili Fonseca, non si capisce se gli americani hanno intenzione di rinnovare o di cambiare. El Shaarawy è un ottimo giocatore e penso possa ancora dare molto. Ha qualità, a me piace come giocatore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se fossi Fonseca, andrei via a fine stagione a prescindere dai risultati. È stato trattato malissimo, considerato sempre in bilico. Dopo un anno in cui è arrivato quinto, non ultimo, non è stato un fallimento. Quest’anno sta facendo benissimo e si è adattato ma è sempre stato in discussione. Secondo me è un allenatore da Roma, sta facendo meglio di tanti soloni, anche di chi gli sta davanti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Fonseca ha presentato la lista della spesa a Ryan Friedkin, ha capito che serve qualcosa dal mercato per tenere il terzo posto: un portiere, un terzino destro e soprattutto un attaccante. El Shaarawy? La Roma non è intenzionato a pagare il prestito fino a giugno (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Non sarà un mercato da fuochi d'artificio, bisognerà capire che direzione vuole prendere la Roma (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)