Instagram, Kumbulla pubblica uno scatto della Curva Sud: "Non vedo l'ora" (FOTO)

Marash Kumbulla, difensore della Roma arrivato durante l'estate dall'Hellas Verona, ha risposto ad alcune domande tramite il proprio profilo Instagram. Tra le tante arrivate una ha riguardato i giallorossi e in particolare le sensazioni relative alla possibilità di giocare in uno stadio Olimpico pieno. La risposta del difensore è arrivata postando una foto della Curva Sud con la scritta: "Non vedo l'ora" accompagnando il tutto con due cuori giallorossi.

