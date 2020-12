Da Fazio a Pastore, quanti esuberi per la Roma

L'obiettivo della Roma è quello di abbassare il monte ingaggi, e per farlo è necessario passare dalla cessione di alcuni esuberi presenti in rosa. Il club è alla ricerca di una sistemazione per diversi giocatori, da Fazio - rinnovo di contratto arrivato nell'estate 2019 - a Juan Jesus, passando per Santon, Carles Perez, Pau Lopez e Pastore. Il caso più eclatante è forse proprio quello del trequartista spagnolo, fermo ormai da tempo per un problema all'anca e che, stando a quanto riferisce il suo entourage, dovrebbe tornare ad allenarsi con il nuovo anno. 4,5 milioni a stagione circa il suo stipendio.

(corrieredellosport.it)

