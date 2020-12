Roma, Pellegrini inserito nella squadra dell'anno della Serie A secondo SofaScore (FOTO)

È tempo di bilanci per questo 2020 che si avvia verso la conclusione. Per questo motivo SofaScore, portale sportivo solito riportare i live score dei massimi campionati in giro per il mondo, ha redatto la propria formazione dell'anno della Serie A. Nel 4-4-2 scelto come modulo è stato inserito anche il giocatore della Roma Lorenzo Pellegrini. L'undici scelto prevede Cragno in porta; difesa a quattro con Cuadrado, de Ligt, Acerbi e Hernàndez; a centrocampo oltre il numero sette giallorosso ci sono Ilicic, Papu Gomez e De Paul; in attacco Ibrahimovic e Ronaldo.

? | 2020 RECAP



Next up in our overview is the Serie A Team of the Year! ?

All of these players had an impressive 2020, with most of them (3) coming from Juventus, while Milan and Atalanta also feature more than once.

Our Serie A Player of the Year is Cristiano Ronaldo! ?? pic.twitter.com/rbpoIEK9Fv

— SofaScore (@SofaScoreINT) December 28, 2020