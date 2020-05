Serie A alla 'Fase 2': da domani visite mediche per la Roma, da giovedì sedute individuali a Trigoria

C'è una 'fase 2' anche per il calcio. L'emergenza coronavirus prosegue ma in attesa di sapere sviluppi sulla stagione sportiva ormai sospesa da due mesi, da domani alcuni club possono tornare alla normalità. Il Viminale ha dato l'ok per le sedute d'allenamento nei centri sportivi, da svolgersi sempre con le stringenti misure di sicurezza di questi giorni. Ovviamente solo per allenamenti individuali. Tra le società pronte a ripartire c'è anche la Roma: allenamenti fissati a Trigoria da giovedì 7 maggio, che saranno preceduti da tre giorni di test medici.

Capitolo mercato: dall'Inghilterra segnalano che l'Arsenal ha abbassato le pretese per Mkhitaryan, richieste comunque ancora alte per il club giallorosso.

