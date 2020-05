Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: l'Arsenal chiede 12 milioni per Mkhitaryan

La Roma lavora per far restare nella Capitale Henrik Mkhitaryan. Secondo quanto riporta la stampa inglese l'Arsenal ha abbassato le pretese per il centrocampista armeno, in prestito ai giallorossi e in scadenza di contratto. I Gunners si aspettano di incassare almeno 10 milioni di sterline (circa 12 milioni di euro) per il cartellino del giocatore. I giallorossi vorrebbero inserire una contropartita tecnica per far abbassare il prezzo, ma i Gunners vorrebbero monetizzare il più possibile dalla cessione dell'armeno.

(mirror.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE