LIVE - Coronavirus, via libera del Viminale: ok agli allenamenti individuali per squadre. Oggi possibile incontro Figc-CTS per discutere del protocollo sanitario. Serie A ancora in bilico: mercoledì l'annuncio di Conte

L'Italia si appresta a entrare nella Fase 2 che prevede un'attenuazione delle misure fin qui in vigore. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ci tiene però a sottolineare che siamo ancora in piena pandemia e non sono quindi ammessi gesti di disattenzione. Fase 2 anche nel mondo del calcio dove alcune Regioni, tra cui la Regione Lazio, ha permesso alle squadre di allenarsi nei propri centri sportivi con sedute individuali e rispettando il distanziamento sociale. Arriva l'ok anche da parte del Viminale. Di seguito tutte le notizie della giornata:

13.20 - "Prime tre in B? Sarà il consiglio federale a decidere, ma noi daremo questa indicazione, poi si dovrà discutere sul meccanismo per la quarta promozione e trovare una soluzione unitaria sarà quasi impossibile". Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli intervistato dal quotidiano veneto oggi in edicola. "Di sicuro si dovrà cercare di arrivare a una decisione che crei meno dissensi possibili e quindi sia ben ancorata alle regole federali" ha poi concluso Ghirelli.

(Giornale di Vicenza)

12.55 - In attesa della riunione in programma mercoledì prossimo, dove verrà preso una decisione in merito alla ripresa della Budesliga, il ministro tedesco dell'Interno e dello Sport, Horst Seehofer, in un’intervista rilasciata al quotidiano, si dice favorevole alla ripresa del campionato a maggio. "Mi pare plausibile il calendario che propone la lega tedesca del calcio e appoggio una ripresa in maggio" le parole di Seehofer.

(Bild)

12.30 - Il Viminale ha inoltrato a tutte le squadre del campionato di Serie A una nota in cui autorizza la ripresa degli allenamenti individuali degli atleti nei centri sportivi. La circolare sarà in vigore da domani 4 maggio fino al 17 maggio. Non sarà ovviamente possibile svolgere attività di gruppo. Questa la nota. "E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento".

(interno.gov.it)

11.05 - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha rilasciato questa mattina un'intervista sulle pagine del quotidiano nazionale n cui ha parlato dell'imminente inizio della Fase Due, che avverrà domani lunedì 4 maggio. Il Premier ha tenuto a precisare che nella giornata di domani non si verificherà l'annullamento totale di tutte le misure restrittive, ma bisognerà a rispettare le norme e le distanze sociali per evitare che si verifichino nuovi contagi. Queste le sue parole.

La fase due...

Entriamo nella "fase due" dell’emergenza, grazie al poderoso sforzo collettivo. Questa nuova fase ci è costata enormi sacrifici ed è per questo che non può essere intesa come un ‘liberi tutti’. Evitare gesti di disattenzione o, peggio, un’opera di rimozione collettiva. Il virus continua a circolare tra noi, siamo ancora in piena pandemia.

Conte parla degli equilibri rispettati e delle divergenze con le Regioni...

Sono fortemente convinto che un sistema come il nostro non abbia affatto bisogno di investiture messianiche, né di uomini investiti di pieni poteri. Dobbiamo essere orgogliosi di avere rispettato l’equilibrio tra poteri costituzionali. Non abbiamo mai pensato di delegare alla scienza la responsabilità di governo. Le divergenze di vedute con le Regioni sono fisiologiche. Quanto all’impugnazione delle ordinanze territoriali, la riserviamo solo ai casi di estrema necessità. Al momento le Regioni hanno in deposito 47 milioni di mascherine. Da lunedì saremo in grado di distribuirne 12 milioni al giorno, da giugno 18 milioni, da agosto 24 milioni.

(La Stampa)

10.20 - Alcune squadre di Serie A nella prossima settimana tornerano ad allenarsi nei propri centri sportivi seppure con sedute individuali, ma la ripresa del campionato è tutt'altro che certa. Infatti, come riferisce il quotidiano oggi in edicola, mercoledì il premier Conte promulgherà un nuovo Dpcm dove potrebbe chiudere definitivamente la Serie A proprio su input del comitato scientifico.

(La Repubblica)

10.15 - Potrebbe essere oggi il giorno dell’incontro decisivo tra la Figc e il Comitato tecnico Scientifico per discutere del protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti. La maggiore novità riguarda i test sierologici che saranno preferiti ai tamponi, che saranno fatti solo nei casi sospetti. Qualora un giocatore, invece, risultasse positivo al Coronavirus, verrebbe trattato come un infortunato e quindi verrebbe isolato dal gruppo. Il Coni vorrebbe rispettare le regole del Governo, con 14 giorni di quarantena per tutti compreso chi ha avuto i contatti con l'eventuale positivo. La Lega, invece, ha proposto uno stop di 5-7 giorni e l'isolamento solo per chi coinvolto.

(Il Messaggero)

9.00 - Alle 11 di oggi il Comitato tecnico Scientifico si è riunito per valutare la richiesta espressa dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora di adeguare ai professionisti degli sport di squadra le linee guida previste per gli allenamenti degli atleti degli sport individuali. A breve quindi la risposta del CTS alla lettera del Ministro inviata lo scorso venerdì.

(Il Tempo)