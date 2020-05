Calciomercato Roma, Pedro apre alla cessione: "Sono pronto ad ascoltare altre offerte"

EL LARGUERO - Pedro Rodriguez, attaccate di proprietà del Chelsea, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica spagnola in cui ha parlato soprattutto del suo futuro. Lo spagnolo vedrà scadere il suo contratto con il club inglese a giugno, anche se sicuramente sarà prolungato di almeno un altro mese, e poi sarà libero di ascoltare le offerte che verranno portate al suo agente. Tra le squadre interessate a lui ci sarebbe anche la Roma. Queste le sue parole.

Sul contratto con il Chelsea.

Questa situazione ha influito anche su tutto, quindi al momento stiamo ovviamente aspettando un incontro con il Chelsea. So di aver concluso il mio contratto ma non ci siamo seduti per vedere se rinnovare e continuare qui. Il mio contratto è in scadenza il 30 giugno. Continuerò fino alla fine della stagione. Poi è l’incontro con il club è in sospeso, ma sono anche aperto ad ascoltare altre offerte. Non è la priorità, adesso la precedenza va all’adempiere al mio contratto e poi vedrò cosa può accadere.

Su un ritorno in Spagna.

Beh, non lo so, non lo so. Ho offerte da molti posti e valuterò dove posso andare e vedere cosa viene fuori. Ma la verità è che in questo momento non posso dirti nulla perché non lo so. Non ho alcuna certezza di nulla. Cosa accadrà o dove sarò. Quello che so è che devo essere qui fino al 30 giugno e l’incontro con il club è in sospeso.