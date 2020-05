NUNO CAMPOS: "Sto visionando insieme a Fonseca alcuni giocatori che potrebbero interessarci"

TRIBUNAESPRESSO.PT - Paulo Fonseca e il suo vice Nuno Campos, un rapporto di amicizia, ma anche di lavoro, che dura da 15 anni. Il vice allenatore della Roma, in un'intervista rilasciata al portale portoghese, ha raccontato del suo passato con Fonseca che parte dall'esperienza nel Porto, è proseguita poi nello Shakhtar Donetsk, fino all'approdo ora nella Roma. Queste dunque le parole di Nuno Campos:

Sei in italia?

Sì, sono a Roma, da solo, perché la mia famiglia è a Esposende.

Come va l'isolamento?

Non è un momento facile, né per me né per nessuno, perché siamo confinati nelle nostre case. A volte esco un po', ma solo qui vicino casa mia, dobbiamo rispettare ciò che ci è stato imposto, perché la cosa più importante è passare questo momento. Faccio esercizi e vedo alcuni giocatori che potrebbero interessarci, lo faccio insieme a Paulo. A volte lavoriamo anche insieme, ma ovviamente è un lavoro completamente diverso da quello a cui eravamo abituati. È un momento difficile per tutti. Stare qui da solo penso che sia un po' più complicato, ma credo che anche per una famiglia che è a casa non sia facile. Non ci siamo abituati, ma dobbiamo essere forti e contribuire, a modo nostro, a superare questo momento.

Riesci a fare qualche lavoro con i giocatori?

Sì, Nuno Romano si dedica alla preparazione fisica e lavora con i giocatori ogni giorno. Fanno videoconferenze congiunte sulle piattaforme esistenti, anche in linea con il dipartimento medico del club, perché ci sono anche giocatori che si stanno riprendendo da infortuni. È un lavoro quotidiano ed è più Nuno che si occupa di questo.

Non ci sono ancora date per la ripresa degli allenamenti?

Le informazioni che abbiamo sono che il 18 il governo prenderà una decisione. Forse si potrà iniziare ad allenare individualmente. Vorremmo che fosse prima, perché si dice che il campionato potrebbe ricominciare nelle prime settimane di giugno. La Roma ha questa intenzione e non è solo il nostro club, penso che tutti i club qui in Italia, perché è necessario iniziare a fare qualcosa. Sebbene i giocatori si allenino a casa, mentalmente è completamente diverso che allenarsi sul campo, anche se si tratta di un allenamento individuale.

In questo isolamento sei stato attivo sui social network, in particolare nella "quarantena della palla" , anche parlando con altri allenatori.

Più del solito [ride].

José Boto ti ha descritto come "una delle persone in Portogallo che meglio conoscono il calcio". Non hai voglia di condividere il tuo modo di lavorare?

No, non abbiamo quel tabù di non condividere il nostro pensiero sul calcio. Penso che le persone oggi abbiano accesso a molte informazioni, ma a volte ottengono un'idea sbagliata da alcuni allenatori. Penso che quando mostriamo la nostra idea di gioco, riveliamo esattamente in che modo vogliamo giocare. E poi la squadra deve dimostrare se ciò che diciamo è vero. Ho avuto ottime conversazioni con Boto, perché è una persona molto esperta e mi piace parlare con persone che capiscono di calcio, perché se abbiamo visioni diverse sul gioco, è difficile avere una conversazione. Preferisco non essere in conflitto con nessuno, ognuno difende ciò che vuole. Naturalmente, trovo più facile parlare con persone che condividono la mia visione di gioco. Boto è uno di questi, perché gli piacciono le squadre che prendono il controllo del gioco, che sono protagonisti, che valorizzano il giocatore. Non nascondiamo le cose. Ci scambiamo video che rappresentano la nostra idea di gioco con gli avversari, perché il campionato italiano ha un programma che consente l'accesso a tutte le partite, quindi oggi non c'è molto da nascondere. In passato era un tabù parlare e mostrare qualcosa, ma penso che oggi non dovrebbe esserlo, perché condividere opinioni non significa che l'altro sarà in grado di contraddire ciò che pensiamo. Questo è il motivo per cui studiamo gli avversari per capire il loro modo di giocare. Non c'è problema nel condividere il proprio modo di giocare con gli altri. Paulo è lo stesso. Paulo va alle conferenze stampa ed è divertente perché qui in Italia i giornalisti fanno molte domande tattiche e penso che sia ancora più facile per un allenatore rispondere a queste domande. E Paulo spiega tutto. Dà anche spesso gli undici che giocheranno il giorno successivo.

L'altro giorno ho sentito Abel Ferreira dire che aveva trascorso alcune ore al telefono con te. Questa condivisione avviene anche tra allenatori?

Non parlo da vicino con molti allenatori, ma con quelli con cui parlo lo faccio spesso, discutendo di tutto. Abel è uno di questi e non ho problemi a condividere con lui e con gli altri informazioni, perché parliamo la stessa lingua, abbiamo idee simili. Con Abel discuto molto su alcuni dettagli riguardo il rischio di fare certe cose. Riconosco che, forse, sono più rischioso rispetto ad Abel. Con questo, non voglio dire che Abel debba fare come dico io, ma anche lui non mi farà fare come dice lui [ride]. È una discussione costruttiva e sono felice di farlo, perché Abel è una persona che ama parlare di calcio. E mi piace anche molto come persona, abbiamo un buon rapporto da molti anni.

Hai appena parlato della grande quantità di informazioni che esiste oggi sul gioco. Forse sono queste conversazioni che trasformano l'informazione in conoscenza acquisita?

Senza dubbio. E direi anche di più: troppe informazioni, per chi non ha tante certezze, diventa difficile. Cosa intendo con questo: quando abbiamo un percorso ci sono pochi dubbi e, nel nostro caso, il nostro modello di gioco è in continua crescita, non ci causa nessun problema leggere tante informazioni, anche se molte di queste non vengono utilizzate. Quando invece abbiamo ancora molti dubbi, perché stiamo iniziando una carriera e non siamo ancora sicuri del nostro modello di gioco, allora possiamo correre il rischio, con così tante informazioni divergenti, di non sapere come muoverci. Intendo informazioni a livello tattico ma anche a livello di altre cose, perché al giorno d'oggi si parla molto della PNL, della parte fisica e di tutto e di niente. Molta conoscenza a volte può aiutare, ma se è in eccesso, fa anche male. Ci sono molte aree in cui lo stesso allenatore finisce per dover fare una selezione, perché non può raggiungere tutti i giocatori con queste nozioni, perché non capiranno, non avranno pazienza e, se alziamo il livello, non vorranno nemmeno ascoltare. Dobbiamo essere in grado di avere la sensibilità di metterci dall'altra parte. Mi rivolgo qui agli allenatori che stanno iniziando, perché ci sono molti che pensano che sapere di più sia sempre meglio - e a volte non lo è, e finisce per far male.

Quando eri un giocatore, quali informazioni avevi?

Quando ero un giocatore non c'era quasi nulla [ride]. C'era un assistente dell'allenatore, un allenatore, un allenatore di fitness e un allenatore dei portieri. Ho avuto diversi allenatori e quasi alla fine della mia carriera, ho avuto [Jorge] Jesus. Posso dire che impariamo da tutti, non è un cliché, perché forse da alcuni impariamo cosa non fare. È così. Ora, l'opinione che ci sia del gioco oggi, pochissime persone lo avevano in quel momento, anche perché non c'erano informazioni che esistono oggi, non c'erano mezzi che esistono oggi. Ora gli allenatori si aiutano con i video, ma allora non erano tanto utilizzati. Oppure, se venivano utilizzati, si guardavano i 90 minuti su un nastro VHS. Sto iniziando a essere vecchio, è un problema [ride].

Quando hai iniziato a capire il calcio e quando hai iniziato a pensare di diventare un allenatore?

Ho iniziato a capire meglio il gioco con Jesus, nel Vitória de Setúbal [2001/02]. Poi, ci ha mostrato che giocare uomo contro uomo non aveva molto senso, soprattutto da un punto di vista difensivo, perché è un allenatore che predilige il pressing. Ha iniziato a mostrarci che avevamo molti più vantaggi difendendo a zona. E ha funzionato così bene, che ci ha costretti a spingere la testa, a pensare meglio al gioco, ci ha evoluti. È qui che forse nasce il mio desiderio di diventare un allenatore, perché mi sono confrontato con altri allenatori e ho imparato diversi modi per superare gli avversari. Questo è il pensiero iniziale di un allenatore: come metterò in pratica l'idea in cui credo e come supererò l'avversario quando si comporterà in questo modo o in quello? E come mi difenderò dall'avversario con questo o quel comportamento? Questa dovrebbe essere l'essenza del trainer, mettendosi costantemente in discussione e pensando agli esercizi per trarre vantaggio da ciò che si desidera. Ci sono quattro momenti in una partita, con le palle inattive ce ne sono cinque, e in ognuna di esse dobbiamo riflettere per essere sempre migliori. Questo dovrebbe essere il punto di partenza di un allenatore. Possiamo vedere gli altri allenatori e imparare da essi, ma dobbiamo sempre pensare con la nostra testa. Possiamo capire come funziona per gli altri, ma dobbiamo capire come funzionerà per noi, perché le squadre sono diverse, le idee sono diverse, i giocatori sono diversi, i club sono diversi. Questo è il pensiero iniziale per un allenatore che vuole andare oltre.

Alla fine della tua carriera da giocatore, ti fai male, ti ritiri e diventi subito coach?

No. Sono stato operato al ginocchio all'età di 29 anni, ero alla União da Madeira, nella 2a lega. Non potevo giocare, ho avuto un problema con una tendinite rotulea. Non volevo passare al livello successivo, perché non ero nelle migliori condizioni e sentivo che avrei potuto ingannare le persone. Quindi cosa ho fatto? Ho avuto modo di lavorare e ho aperto una pasticceria. E non ho mai bevuto caffè in vita mia [ride]. Sono una persona che non si concentra sulle difficoltà. Se ho un problema, cerco sempre la soluzione per risolverlo, questo è il mio modo di vedere le cose. Ho visto che non potevo giocare, non avevo molti soldi, perché nella 1a divisione non sarei stato mai un grande giocatore di squadra e in quel momento guadagnavo anche poco, quindi non avevo risorse economiche che mi avrebbero permesso di fare solo quello che mi sarebbe piaciuto fare. Così ho aperto una pasticceria e ho iniziato a lavorare.

E come hai conosciuto Paulo Fonseca?

È una storia interessante, perché non ho mai giocato con Paulo nella stessa squadra, abbiamo sempre giocato l'uno contro l'altro. Ma avevamo amici in comune, in particolare uno, Quim Zé, il direttore sportivo di Mafra. Ero spesso con Paulo alle feste di compleanno dei figli o della moglie di Quim Zé o del suo... Anche Paulo era stato allenato da Jesus e forse questa condivisione del suo modo di giocare ci rende più vicini l'uno all'altro in termini di pensiero. Quim Zé ci ha permesso di discutere molto sull'idea del gioco e, a volte, Paulo aveva bisogno di un assistente per allenarsi nelle juniores di Estrela. Poi ho parlato con Paulo ed è stato facile: "Cosa ne pensi del gioco? Per me, questa è la cosa più importante". Certo avevamo lo stesso modo di pensare, forse perché Jeus era stato il collegamento. Ed è così che abbiamo iniziato a lavorare insieme.

E la pasticceria?

Nel frattempo, come ti dicevo, avevo una pasticceria e avevo anche due bar sulla spiaggia. Ma ho comunque accettato l'invito di Paulo.

Gli junior si allenavano la sera?

Si allenavano nel tardo pomeriggio, ma dovevamo andarci molto presto. Era a Casa Pia e noi veniamo dalla Margem Sul, dovevamo attraversare un ponte. Preparavamo la formazione durante il tragitto, visto che andavamo lì con molto anticipo. Poi dividevamo il campo, a volte dovevamo andare in porta perché non c'erano abbastanza giocatori, perché c'erano bambini che frequentavano ancora la scuola... Ma ci divertivamo all'epoca, anche [Bruno] Lage era nei juniors del Benfica , con Renato [Paiva] come assistente. Eravamo lì a lottare per arrivare alla fase successiva. Alla fine li abbiamo superati, anche se siamo riusciti a vincere e pareggiare contro di loro. E abbiamo pareggiato entrambe le partite contro lo Sporting. È stato un ottimo inizio per la mia carriera.

Ricordi ancora cosa gli allenamenti di allora? Cose che al giorno d'oggi forse non fanno più?

Ne abbiamo sicuramente fatti alcuni, ma penso che non ci sia nulla di molto diverso in quello che facciamo oggi. Ricordo che il modello di gioco era ovviamente basico, niente di così tanto sofisticato. Ma avevamo già l'idea di fare quasi tutto con la palla. L'allenamento ha avuto un impatto esclusivamente tattico. Quindi, alla luce di ciò, non siamo cambiati molto.

Successivamente, avete allenato i senior del 1 ° dicembre, ma da Margem Sul a Sintra c'era una distanza di 40 km.

Lo era. Partivamo dopo pranzo da casa, perché dovevamo fermarci all'IC19 prima dell'ora di punta, quando le persone lasciavano il lavoro, e in quel momento era molto peggio di adesso, era il caos. Ci allenavamo, credo, alle sette di sera, ma partivamo da casa subito dopo pranzo e siamo andati a Piriquita, perché Fernando Cunha, il presidente del 1 ° dicembre, era il proprietario di Piriquita. Abbiamo preparato il nostro allenamento a Piriquita, a tavola, mangiando i travesseiros, che sono fantastici. Quell'anno eravamo molto più in carne [ride]. Era difficile mangiarne solo uno. Ma stare lì quell'anno è stato un grande piacere, c'era un protocollo con Estrela da Amadora e abbiamo preso molti juniores. Abbiamo ancora una grande amicizia con loro oggi.

Poi sono passati a Odivelas, un club che nel frattempo ha chiuso le porte.

A quel tempo, è stato un salto, perché siamo passati dalla 3a divisione alla 2a divisione B, che ora è il campionato portoghese, ma siamo approdati a Odivelas in una fase in cui non aveva più soldi. Abbiamo fatto un lavoro fantastico pur senza soldi. Avevamo un budget molto basso, abbiamo portato molti bambini lì ed è grazie a loro che il progetto è potuto continuare. Eravamo al 5 ° posto, il che è stato fantastico, perché l'obiettivo era semplicemente quello di non retrocedere. Anche nella fase finale del campionato, il presidente, Luís Batista, ha mandato quasi tutti a casa e siamo rimasti in panchina senza giocatori per le ultime due partite. [José] Marcos era il nostro preparatore dei portieri e ha dovuto giocare, perché il nostro portiere era infortunato e non ne avevamo altri.

(Continua)

