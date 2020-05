Instagram, Totti rivela a Vieri: "Voglio prendere Tonali con la mia agenzia. Under è un top player, sembra Recoba"

Chissà, può darsi che presto le strade di Francesco Totti e della Roma potrebbero incrociarsi nuovamente per questioni di calciomercato. L'ex 10 giallorosso, come ha rivelato al suo amico Christian Vieri durante una chiacchierata in diretta Instagram, vorrebbe, con la sua nuova agenzia, prendere la procura del centrocampista del Brescia Sandro Tonali, nome spesso accostato anche ai giallorossi. "Tonali è il più forte di tutti nel suo ruolo tra i giovani emergenti, infatti in tutti i modi cercherò di prenderlo - ha ammesso Totti- Se è sveglio viene subito, sennò dorme da piedi. Penso che se ne andrà dal Brescia il prossimo anno, anche se tutto dipende dalla ripresa del campionato, da quando inizierà il calciomercato".

Parole di elogio anche per Under: "È forte fisicamente, è furbo, ha tigna, è cattivo e ha tiro. È un giocatore top. Se lui capisse un paio di cose diventerebbe veramente forte. Ancora non si è espresso ai massimi livelli. Poi devi vedere come calcia da fermo, impressionante, come Recoba".

Poi tornando sul suo lavoro di scopritore di talenti Totti ha rivelato: "Ho uno staff che mi segnala i giocatori e l’ultima parola spetta a me. Se non avessi deciso io non avrei aperto niente. Devo decidere quello che voglio e quello che penso, cioè quello che non ho fatto fino ad ora. Ora sto trattando un giocatore dall’Argentina. Mezza-punta, attaccante, è devastante. Ma il nome non lo dico, sennò partono tutti, anche con il coronavirus. Ti fanno pelo e contro-pelo".