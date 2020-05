Calciomercato Roma, dalla Spagna: Fonseca vuole Tomiyasu, Juan Jesus può rientrare nell'operazione

Ancora non c'è certezza su come finirà questa stagione, ma la Roma già pensa al futuro. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo, Petrachi sarebbe sulle tracce di Takehiro Tomiyasu, terzino destro del Bologna al suo primo anno in Italia, che ha già fatto intravedere ottime qualità. Ad indicare il nome del giapponese al suo ds sarebbe stato direttamente Paulo Fonseca.

Una pedina di scambio da utilizzare con il Bologna, che al momento non ha fretta di cedere il calciatore, potrebbe essere Juan Jesus, finito ai margini delle rotazioni di difesa nel club giallorosso.

(todofichajes.com)

