Trigoria: domani, martedì e mercoledì visite mediche scaglionate. Giovedì la ripresa degli allenamenti individuali

Si ricomincia. Gli ultimi preparativi prima di tornare nuovamente a Trigoria. certo non sarà come prima, ma almeno i calciatori della Roma avranno la possibilità di allenarsi individualmente. Prima di tutto ci sarà lo step delle visite mediche, che verranno effettuate fra domani, martedì e mercoledì al 'Fulvio Bernardini'. Per rispettare tutte le prescrizioni sul distanziamento i test verranno effettuati a turno dai vari calciatori.

Dopodichè, nella giornata di giovedì si tornerà a preparare il finale di stagione, nell'attesa che una decisione venga presa dai vertici della Federazione e del Governo, in un senso o nell'altro.