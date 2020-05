Instagram, El Shaarawy: "A Roma ho costruito più che un percorso calcistico. Lì mi sono sentito in famiglia, e a gennaio c'è stata la possibilità di tornare..."

Stephan El Shaarawy, attaccante esterno oggi in forza allo Shanghai Shenhua, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della Roma in occasione di una chiacchierata in diretta Instagram con Fabio Cannavaro. Di seguito le parole al miele nei confronti del suo periodo in giallorosso:

C'è una città a cui ti sei affezionato più che ad altre?

"Ho giocato in tante città molto belle e divertenti, ma mi sono affezionato tanto a Roma. Lì ho costruito molto di più che un percorso calcistico. Per me è stata un po'come una rinascita. Mi ci sono sentito come in una grande famiglia"

Un compagno con cui hai legato di più?

"Senza dubbio Lorenzo Pellegrini, abbiamo mantenuto i rapporti e siamo molto amici"

C'è stata la possibilità di tornare in Italia nell'ultimo mercato?

Sì, c'è stata. Abbiamo tentato insieme al club di trovare una soluzione ma non se n'è fatto più niente. C'erano stati contatti con due squadre in Italia, ma non le diciamo... Di una un po' si è saputo... E' quella che nominavamo prima...

(Continua)