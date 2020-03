La Roma si gode la vittoria di Cagliari. Mkhitaryan: "Qui la gente vive di calcio, è molto bello". Friedkin sempre più vicino alla firma. Squalifica di un turno per Nuno Campos

La Roma si gode l'importante vittoria di ieri sera a Cagliari per 4-3 contro gli uomini di Maran. Per i giallorossi sono arrivati due gol di Kalinic, che finalmente si è sbloccato con la maglia della Roma, Kluivert e Mkhitaryan. Il tecnico Fonseca ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che si ritroverà a Trigoria mercoledì mattina per preparare la sfida contro la Sampdoria di Ranieri.

Protagonista assoluto della partita di ieri sera è stato sicuramente Mkhitaryan, con un assist e un gol. L'armeno ha rilasciato una lunga intervista all'interno di un documentario realizzato da un blogger russo su di lui, in cui ha parlato del passato, del presente nella Capitale e del suo possibile futuro.

