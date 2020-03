Mkhitaryan, parla la sorella: "Henrikh ama la Russia. Futuro lì? E' pronto a prendere in considerazione l'ipotesi..." (VIDEO)

Il giornalista russo, Yevgeny Savin, ha realizzato un documentario su Mkhitaryan, protagonista delle ultime uscite della Roma. Nel video, realizzato in lingua russa, c'è anche un'intervista al calciatore armeno mentre sono state tradotte già le parole della sorella del numero 77 della Roma, Monika, che parla così di un possibile futuro in Russia per il fantasista di proprietà dell'Arsenal: "Nella vita non puoi chiudere le porte a niente. Henrikh è pronto a prendere in considerazione questa opzione e ama la Russia"

Continua Monika sull'ipotesi di un trasferimento in Russia: "Mia madre è di Mosca e Henrikh va spesso ci va spesso in vacanza. Sono andata a vedere qualche partita dello Spartak e magari qualche proposta è arrivata proprio da loro. Critiche? Quando viene in nazionale sembra che debba battere tutti da solo. Ho cercato di leggere meno ed essere meno nervosa. Con lui parliamo tante volte al giorno".

