VIDEO - DdV, Bersani: "La Roma è tornata a giocare in un campionato farsa"

Vittoria importante per la Roma, che batte il Cagliari in trasferta e lancia segnali di crescita dopo la vittoria della settimana scorsa con il Lecce il passaggio agli ottavi di finale di Europa League ottenuto in casa del Gent. Nel frattempo però il campionato di Serie A continua ad essere giocato a sprazzi, tra sospensioni, rinvii e ipotesi di gare da giocare a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus.