Giudice Sportivo: squalifica e ammenda di 5mila euro per Nuno Campos per insulti al quarto uomo. Entrano in diffida Kluivert e Santon

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, ha reso note le decisioni al termine del 26esimo turno di campionato (rinviate sei partite per l'emergenza Cornavirus). Per la Roma una giornata di squalifica (salterà quindi il match con la Sampdoria) più un'ammenda di 5mila euro per il vice allenatore Nuno Campos "per avere, al termine della gara, urlato ripetutamente al Quarto ufficiale in maniera irriguardosa epiteti nella sua lingua madre, accompagnando il tutto con un gesto delle braccia".

Entrano in diffida Justin Kluivert e Davide Santon, entrambi ammoniti contro il Cagliari per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Tra gli ammoniti seconda sanzione per Under e Pau Lopez, prima per Villar.

(legaseriea.it)

