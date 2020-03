MKHITARYAN: "L'Arsenal un sogno, ma non potevo più perdere tempo. La pressione non è un problema" (VIDEO)

Nel documentario realizzato dal blogger russo, Yevgeny Savin, si è raccontato Mkhitaryan, protagonista delle ultime uscite della Roma, tra infanzia, passato al Borussia Dortmund e al Manchester United, l'Arsenal e il prossimo futuro. Sul padre: "Perdere tuo padre a sette anni non è facile. Pensare che ha un cancro alla testa, non capivo niente di cosa stesse succedendo ma poi mi hanno cercato di spiegare che la vita sarebbe continuata anche senza di lui. Poi ho deciso che volevo andare a giocare a calcio. La perdita di mio padre mi ha permesso di giocare a calcio ancora più seriamente".

"Non ho rifiutato lo Spartak Mosca. Quando ero allo Shakthar pensavo di essere nella squadra più forte dell’ex Unione Sovietica. Non c’era motivo di andare allo Spartak perché il mio sogno era di giocare in Europa. L’Anzhi mi ha promesso un ingaggio folle più i bonus, ma per inseguire il mio sogno ho rifiutato. Quanti soldi? Un po’ meno di Eto’o. Quindi non proprio 20 milioni, ma quasi", sul mancato trasferimento in Russia.

"Non posso spiegare il punto di vista di Mourinho perché non so cosa pensasse. Posso dire che ho lavorato ogni giorno, duramente, e ho pensato che mi avrebbero dato un’opportunità. Così è stato. Ho giocato e abbiamo vinto l’Europa League e altre coppe", spiega sul rapporto con Mourinho. "Una volta mi ha visto a colazione e mi ha detto: 'Per colpa tua la stampa mi critica'. Io gli risposi: 'Davvero mister? Non lo faccio certo di proposito'. Ai tempi del Manchester United c’erano paparazzi tre giorni a settimana. Ti filmavano mentre entravi in macchina, come eri vestito… Una volta arrivati al centro sportivo loro erano ancora lì", prosegue. "Mourinho l'allenatore più difficile della mia carriera? Sì, potrei dire di sì. E’ un vincente di natura. Vuole che tu vinca e che tu faccia quello che ti chiede. E’ difficile per chiunque. Ci sono state divergenze e conflitti, ma non hanno avuto un forte impatto sul buon lavoro e sui tre trofei vinti", aggiunge. "Se è vero che mi ha attaccato dopo la partita e mi ha spinto dicendo che dovevo allenarmi? Sì, è vero. Tutto è iniziato da lì. Ho pensato: 'Non ho altro da aggiungere al Manchester. Lavoro, presso, aiuto la squadra, segno e qualcuno è anche insoddisfatto. Non volevo perdere tempo e giocare a calcio'. Giocare al Manchester è comunque un’occasione che ti capita una volta nella vita. Scendere in campo insieme a Ibrahimovic, Pogba, Mata, De Gea… Se dovessi ritornare indietro nel tempo, avrei rinnovato il contratto con i Red Devils. Non mi pento però di ciò che ho fatto", conclude.

Poi il passaggio all'Arsenal: "Sapevo che Wenger e l’Arsenal erano interessati a me, ai tempi dei conflitti con Mourinho. Wenger mi voleva. Passare con loro è stato coronare il sogno che avevo da bambino. Molti giocatori francesi avevano indossato quella maglia in passato: Henry, Pires, Bergamp, Petit, Vieira. Ero appassionatissimo. Poi, con l’arrivo degli Emirati Arabi, hanno iniziato ad avere problemi economici e hanno iniziato ad investire sui giovani. Trasferirmi all’Arsenal di Wenger è stato un sogno".

Fino al trasferimento alla Roma in estate: "Il primo settembre, due ore dopo il match giocato con l’Arsenal, Mino Raiola mi ha detto che avrei dovuto prendere il primo volo per Roma. E’ successo tutto molto in fretta. Mi ero ripromesso che le cose sarebbero cambiate in questa stagione. Quando hai 30 anni non hai più tempo da perdere e hai bisogno di andare avanti per continuare a divertirti. A inizio stagione il nostro obiettivo era entrare nelle prime quattro, andare in finale di Coppa Italia e proseguire il più possibile nel cammino Europeo. La pressione qui non è un problema per me. Non per la mia età, ma perché ho giocato in club come Manchester United e Arsenal. La gente qui vive di calcio ed è molto bello. Voglio giocare fino a 37 anni".

Nel lungo documentario spazio anche per le parole della sorella del numero 77 giallorosso.

