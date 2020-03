I VOTI DEGLI ALTRI - Mkhitaryan "scatenato", finalmente Kalinic. Smalling "distratto"

LAROMA24.IT - Lo scatto che serviva, pur se con le solite amnesie pagate più del dovuto. Ma alla fine contano i 3 punti e conta soprattutto il carattere e la voglia di vincere, che ieri alla Roma non è mai mancata. Il 4-3 di Cagliari è un risultato che non rispecchia il dominio assoluto dei giallorossi, che si rilanciano per la zona Champions.

Mattatore della serata Henrik Mkhitaryan (7,64), sempre più a suo agio nel ruolo di trequartista: "Armeno scatenato, con Under si trova alla grande" (Gazzetta dello Sport). "Fa bene Fonseca a sottolinearne i meriti: con lui al 100% è una squadra molto più forte". Non è da meno Nikola Kalinic (7,57), che si è sbloccato con i suoi primi due gol in giallorosso: "Finalmente una partita da mattatore dopo tante da comparsa" (Il Tempo).

Partita da matita rossa invece per Chris Smalling (4,93): "Partita condita da errori e disattenzioni non da lui" (Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6

Bruno Peres 6,14

Fazio 5,5

Smalling 4,93

Kolarov 6,29

Villar 6,21

Cristante 6,14

Ünder 6,64

Mkhitaryan 7,64

Kluivert 6,71

Kalinic 7,57

Carles Perez 6

Santon sv

Veretout sv

Fonseca 6,57

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 6

Bruno Peres 6

Fazio 6

Smalling 5

Kolarov 6,5

Villar 6

Cristante 6

Ünder 6,5

Mkhitaryan 7,5

Kluivert 7

Kalinic 8

Carles Perez sv

Santon sv

Veretout sv

Fonseca 6,5

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Bruno Peres 6

Fazio 5,5

Smalling 4,5

Kolarov 6,5

Villar 6,5

Cristante 6,5

Ünder 7

Mkhitaryan 8

Kluivert 7

Kalinic 8

Carles Perez sv

Santon sv

Veretout sv

Fonseca 6,5

GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6,5

Bruno Peres 6,5

Fazio 6

Smalling 5,5

Kolarov 7

Villar 6,5

Cristante 6,5

Ünder 7

Mkhitaryan 7

Kluivert 6,5

Kalinic 7,5

Carles Perez 6

Santon sv

Veretout sv

Fonseca 7

IL TEMPO

Pau Lopez 5,5

Bruno Peres 6,5

Fazio 5,5

Smalling 5

Kolarov 6

Villar 6,5

Cristante 6,5

Ünder 7

Mkhitaryan 8

Kluivert 7

Kalinic 7,5

Carles Perez 6

Santon sv

Veretout sv

Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 6

Bruno Peres 6

Fazio 5

Smalling 4,5

Kolarov 6

Villar 6

Cristante 5,5

Ünder 6,5

Mkhitaryan 7,5

Kluivert 6,5

Kalinic 7,5

Carles Perez sv

Santon sv

Veretout sv

Fonseca 6,5

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6

Bruno Peres 5,5

Fazio 5

Smalling 4,5

Kolarov 5,5

Villar 5,5

Cristante 5,5

Ünder 6

Mkhitaryan 7,5

Kluivert 6,5

Kalinic 7

Carles Perez sv

Santon sv

Veretout sv

Fonseca 6

IL ROMANISTA

Pau Lopez 6

Bruno Peres 6,5

Fazio 5,5

Smalling 5,5

Kolarov 6,5

Villar 6,5

Cristante 6,5

Ünder 6,5

Mkhitaryan 8

Kluivert 6,5

Kalinic 7,5

Carles Perez sv

Santon sv

Veretout sv

Fonseca 6,5