COTUMACCIO: "Petrachi faccia di tutto per tenere Mkhitaryan" - RENGA: "Under mi ha ricordato Salah..."

La Roma sbanca il Sardegna Arena e centra la seconda vittoria consecutiva. Complimenti per Mkhitaryan da parte di Furio Focolari: "La differenza in questa Roma, che ieri è stata spettacolare, la fa lui". Riccardo Cotumaccio fa il tifo per il riscatto dell'armeno, attualmente in prestito: "Spero che Petrachi faccia di tutto per tenerlo".

"Ieri Under mi ha ricordato Salah" azzarda invece Roberto Renga.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Grande risposta della Roma. L'importante adesso è vincere più partite possibili e mantenere quella continuità che la squadra sta piano piano ritrovando. Quarto posto? È davvero complicata, l'Atalanta va e non so quanto possa pesare la Champions (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Buona Roma ieri e altri 3 punti. Mi è piaciuto Under sopratutto nel primo tempo. La squadra deve continuare così, senza guardare alla classifica, stessa cosa per quanto riguarda l'impegno europeo. No alle rivincite, non bisogna viverla con questo spirito. La nostra storia ce lo insegna... (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Under e Kluivert non hanno mai giocato così, finalmente riescono a fare la fase difensiva e a essere incisivi in attacco. La difesa lascia ancora a desiderare, perché in una partita come quella di ieri non puoi prendere 3 gol (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Al netto di alcune imperfezioni la Roma di Cagliari mi è piaciuta. Propositiva e di carattere, non ha praticamente mai lasciato agli avversari l’inerzia del gioco. Bravo Kalinic ma il protagonista assoluto è stato ancora una volta Mhkytarian. Spero che Petrachi faccia di tutto per tenerlo (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Notizia dal fronte Pallotta sulla cessione a Friedkin: ci sono due-tre cose che non vanno bene, quindi calma (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ieri Under mi ha ricordato Salah. La partita è stata incredibile: la Roma poteva vincere con 4 gol di scarto, con 5 occasioni nitide e 2 traverse colpite (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La posizione di Mkhitaryan fa la differenza in questa Roma, non so Pellegrini come e in quale ruolo rientrerà una volta superati i problemi fisici (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La differenza in questa Roma, che ieri è stata spettacolare, la fa Mkhitaryan: è un giocatore incredibile, fantastico. Pellegrini deve comunque giocare, a questo punto lo proverei più arretrato insieme a Cristante (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)