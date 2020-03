Fonseca, la testa sulla Champions

Paulo Fonseca, vincendo a Cagliari, prova a tenere il passo dell'Atalanta. E il successo della Sardegna Arena rilancia le ambizioni della Roma: «Vogliamo lottare fino alla fine per il quarto posto. Dobbiamo crederci, lottare e giocare per arrivare in salute fino alla fine».

Il quarto posto significherebbe tornare in Champions e far respirare la nuova proprietà che, nemmeno insediata, dovrà fronteggiare un passivo al 30 di giugno che si aggirerà (secondo le previsioni) intorno ai -110 milioni (la semestrale s'è chiusa a - 87). «Questa pressione non è giusta in questo momento - risponde Fonseca - Dobbiamo prima battere il Siviglia che è una squadra fortissima e poi pensare partita per partita. Dobbiamo pensare solo al presente».

(Il Messaggero)