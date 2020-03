Roma-Siviglia: al via la prelazione riservata agli abbonati in Europa League

Come fa sapere la Roma in una nota ufficiale, è scattata oggi la prima fase per acquistare i biglietti di Roma-Siviglia, match di ritorno degli ottavi di Europa League in programma il prossimo 19 marzo all'Olimpico. L'andata è invece fissata il 12 marzo allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. In questa fase hanno diritto di prelazione i tifosi abbonati in Europa League.

