Calciomercato Roma: i giallorossi non riscatteranno Kalinic a fine stagione

Senza alcun dubbio la prestazione migliore da quando è in giallorosso, quella fornita da Nikola Kalinic in occasione della vittoria di ieri della Roma sul Cagliari: prestazione che non basterà, però, a garantirgli il riscatto da parte del club di Trigoria. Secondo quanto riportato dal portale dedicato al calciomercato, infatti, l'attaccante croato lascerà la squadra a fine stagione.

Non ci sono grosse certezze in casa Roma, soprattutto a causa dell'imminente passaggio di proprietà del club, ma l'intenzione ferma della dirigenza sarebbe quella di non confermare la permanenza di Kalinic, che tornerebbe dunque all'Atletico Madrid. L'attaccante si è trasferito in prestito alla Roma la scorsa estate, a fronte di un corrispettivo di 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 9.

(calciomercato.com)

