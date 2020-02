Senatori-Fonseca a confronto: per i calciatori c'è un problema tattico. Si rivede Diawara: per lui parte dell'allenamento in gruppo

Accantonato per un attimo il campionato, la Roma si appresta ad affrontare il Gent per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. In vista proprio del match di giovedì sera all'Olimpico (arbitra il bulgaro Kabakov, con il debutto della Var), la squadra ha svolto in mattinata la seduta di allenamento dove Diawara ha eseguito parte del lavoro in gruppo. Cetin invece, a seguito di una botta rimediata ieri, ha fatto solo allenamento differenziato. Intanto emergono indiscrezioni su un confronto avuto oggi tra senatori e Fonseca in cui i giocatori avrebbero comunicato all'allenatore che a parer loro il problema della squadra è di natura tattica e non mentale.

Infine il Campidoglio, attraverso una nota, ha voluto chiarire come, a differenza di quanto fatto trapelare questa mattina da alcuni organi di stampa, non sia stato mai secretato alcun parere dell'Avvocatura capitolina in merito alla possibilità di negare la costruzione dello Stadio della Roma senza incorrere in penali.

