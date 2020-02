Giudice Sportivo: 13mila euro di ammenda alla Roma. Mancini entra in diffida

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quinta giornata di ritorno. Per la Roma ammenda di 13mila euro per “avere i suoi sostenitori, al 16esimo del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, che colpiva uno spettatore senza conseguenze lesive”. Inoltre entra in diffida Gianluca Mancini, arrivato al nono cartellino giallo. Seconda sanzione per Mkhitaryan e per il tecnico Fonseca, prima per Fazio e Carles Perez.

Sanzionata di 8mila euro anche l’Atalanta per “lancio di alcuni oggetti sul terreno di gioco”.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO

Restano in diffida: Dzeko, Veretout e Pellegrini